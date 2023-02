Autoridades americanas exterminam o povo da Ucrânia, disse Zakharova

Anteriormente, o Washington Post, citando autoridades, informou que as autoridades americanas estão pressionando Kiev para se tornar mais ativo na luta, pois será mais difícil para ele receber ajuda. Com a ajuda recentemente fornecida por Washington e seus aliados, a Casa Branca acredita que Kiev pode mudar decisivamente o curso do conflito, observou o jornal. Segundo um funcionário, o governo do presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, acredita que no futuro será difícil buscar a mesma assistência do Congresso que agora.