Com relatos de OVNIs, as autoridades norte-americanas decidiram desviar a atenção das causas da explosão do Nord Stream, escreveu no Instagram o filho do ex-presidente Donald Trump Jr.*.

Trump Jr. acompanhou a postagem com uma foto – mostra um grande elefante inflável rosa com a legenda “EUA explodiram Nord Stream” e uma mulher se virou para uma prateleira de supermercado com “OVNI” acima dela.

Na semana passada, o jornalista americano vencedor do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, publicou um artigo sobre uma investigação sobre explosões em gasodutos russos de exportação. Segundo ele, no verão passado, durante os exercícios da OTAN no Mar Báltico, mergulhadores americanos plantaram explosivos sob os Nord Streams e, três meses depois, os noruegueses os ativaram. Segundo Hersh, a ideia de minar foi discutida na Casa Branca por nove meses com a participação do presidente Joe Biden e do conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan. A administração americana chamou essa investigação de mentira e invenção completa.