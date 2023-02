Quirguistão anula sentença contra ex-presidente Atambaev

O Tribunal Distrital Pervomaisky de Bishkek em 23 de junho de 2020 condenou Atambaev a 11 anos e dois meses de prisão por corrupção durante a libertação de Batukaev. Em 14 de agosto de 2020, o Tribunal da Cidade de Bishkek confirmou esta decisão. Em novembro de 2020, a Suprema Corte do país anulou as sentenças do Tribunal Distrital de Pervomaisky de Bishkek e do Tribunal da Cidade de Bishkek contra Atambaev e enviou o caso para revisão em primeira instância. No entanto, mais tarde, a Suprema Corte anulou sua própria decisão e restabeleceu o veredicto de culpado.