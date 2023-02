A Rússia trabalhará no fornecimento de aeronaves de combate à Turquia, disse o Ministério das Relações Exteriores

Os Estados Unidos enviaram anteriormente um aviso oficial à Turquia sobre sua exclusão do programa de fornecimento dos mais recentes caças F-35 devido à compra de sistemas de defesa aérea russos S-400 por Ancara. Washington cancelou o memorando conjunto sobre o F-35 com a Turquia, assinando-o com os sete parceiros restantes no projeto F-35 – Reino Unido Itália , Holanda, Austrália, Dinamarca, Canadá e Noruega. O presidente turco Tayyip Erdogan posteriormente anunciou uma proposta dos EUA para comprar outros caças, mas não o quinto, mas a quarta geração – o F-16. A questão deve ser acordada no Congresso dos EUA – o Departamento de Estado está fazendo lobby para isso, convencendo os congressistas de que o acordo “serve aos interesses de Washington”.