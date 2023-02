EUA não têm mísseis de longo alcance para a Ucrânia – Politico — CMIO

Inúmeras rodadas de remessas de armas para Kiev já diminuíram outros arsenais dos EUA

Os EUA não fornecerão à Ucrânia seu Sistema de Mísseis Táticos do Exército (ATACMS) devido a preocupações de que não terá o suficiente para si, disseram autoridades ao Politico. Kiev continua a exigir mísseis de longo alcance e outras armas pesadas, apesar de US$ 30 bilhões em ajuda militar já autorizada pela Casa Branca.

Autoridades ucranianas foram informadas de que Washington não tem mísseis ATACMS para oferecer durante uma recente reunião na capital dos EUA, com o Pentágono concluindo que as transferências “diminuir os estoques da América e prejudicar a prontidão militar dos EUA”, a saída informou na segunda-feira.

“Com qualquer pacote, sempre consideramos nossa prontidão e nossos próprios estoques, ao mesmo tempo em que fornecemos à Ucrânia o que ela precisa no campo de batalha. Existem outras maneiras de fornecer à Ucrânia as capacidades necessárias para atingir os alvos”, disse. um alto oficial militar disse sob condição de anonimato.

Embora não esteja claro quantos ATACMS permanecem nos estoques dos EUA, o fabricante de armas Lockheed Martin produziu apenas cerca de 4.000 unidades de várias marcas nos últimos 20 anos, com cerca de 600 usadas pelas forças americanas durante a Guerra do Golfo Pérsico e a Guerra do Iraque. Vários desses mísseis também foram vendidos para aliados, incluindo Bahrein, Grécia, Polônia, Catar, Romênia, Coréia do Sul e Turquia.













Antes de obter a arma diretamente dos EUA, Kiev está considerando se deve pedir a um desses países aliados que forneça o ATACMS, uma medida que teria de ser aprovada por Washington.

As transferências de armas para a Ucrânia estressaram os estoques dos EUA no ano passado, com escassez de mísseis Javelin e Stinger relatados em março passado, apenas algumas semanas após o início do conflito com a Rússia. Até 3 de fevereiro, Washington enviou pelo menos 1.600 sistemas Stinger e mais de 8.000 Javelins, além de uma enorme quantidade de outras armas, incluindo drones, morteiros, obuses, veículos de combate blindados e dezenas de sistemas de foguetes de lançamento múltiplo HIMARS.

Além das preocupações com a redução dos estoques de armas, as autoridades americanas também temem que as forças ucranianas usem o ATACMS para “ataque nas profundezas do território russo” dado seu alcance de 190 milhas, de acordo com o Politico. Embora a Casa Branca tenha aprovado armas cada vez mais pesadas para Kiev – incluindo o tanque principal de batalha M1 Abrams – ela acredita que os ataques em solo russo podem cruzar um “linha Vermelha” com o Kremlin.

O bloco da OTAN instou os Estados membros a “aumentar a produção” de armas e munições para atender às necessidades de Kiev, com o chefe da aliança, Jens Stoltenberg, alertando na segunda-feira que os militares ucranianos estão consumindo um “quantidade enorme” de material. Uma avaliação recente da OTAN obtida pela Reuters descobriu que os arsenais em toda a aliança foram significativamente esgotados graças ao conflito, com um oficial dizendo à agência que “Se a Europa lutasse contra a Rússia, alguns países ficariam sem munição em dias.”

Moscou pediu repetidamente contra entregas de armas estrangeiras à Ucrânia, dizendo que elas apenas prolongariam os combates sem mudar o resultado do conflito. O Kremlin também alertou que a ajuda cria um risco maior de escalada, especialmente se armas ocidentais forem usadas para atacar cidades russas ou tentar tomar território russo.