Custos crescentes de energia impulsionam a inflação suíça – dados – CMIO

Os fornecedores de eletricidade aumentaram os preços no início do ano, repercutindo um encargo adicional nas famílias

A inflação dos preços ao consumidor acelerou novamente na Suíça no início do ano, refletindo em grande parte os preços mais altos de alimentos e energia, mostraram dados do Departamento Federal de Estatística na segunda-feira.

A inflação aumentou 3,3% em janeiro em relação ao ano anterior, impulsionada pelo aumento dos preços do gás e da eletricidade. A taxa superou as projeções dos economistas de 2,9% e foi a maior desde agosto de 2022. Na comparação mensal, os preços ao consumidor subiram 0,6%, ante queda de 0,2% no mês anterior.

O aumento anual da inflação foi impulsionado em grande parte pelo aumento de 5,6% nos preços de alimentos e bebidas não alcoólicas. Os preços de habitação e energia subiram 5,1%, enquanto os custos de transporte público subiram 4,7% em relação ao ano anterior. Somente os preços do gás dispararam 40,3% em janeiro em termos anuais, enquanto a eletricidade subiu 25,5%, informou o serviço de estatísticas.

As concessionárias reajustaram os preços no início do ano, repassando o aumento dos custos aos consumidores. O regulador estadual suíço ELCOM previu anteriormente que a eletricidade se tornará, em média, 27% mais cara para as residências.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Alimentos vão custar mais caro este ano – pesquisa

Os dados mostraram que o índice suíço harmonizado de preços ao consumidor ganhou 0,7% em relação ao mês anterior e 3,2% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O Banco Nacional Suíço elevou suas taxas de juros nas últimas três reuniões consecutivas para conter as crescentes pressões inflacionárias.

O regulador prevê que a inflação desacelere para 2,4% este ano e para 1,8% em 2024. A economia deverá crescer cerca de 0,5% em 2023 em meio à fraca demanda global.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT