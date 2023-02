Anúncios de Jesus promovem o ‘fascismo’ – Democrata – CMIO

Dois comerciais exibidos durante a final do Super Bowl de futebol americano no domingo apresentaram Jesus Cristo como um imigrante perseguido e um defensor da diversidade. A congressista Alexandria Ocasio-Cortez argumentou que eles promoveram “fascismo.”

“Algo me diz que Jesus não gastaria milhões de dólares em anúncios do Super Bowl para fazer o fascismo parecer benigno.” o democrata de Nova York tuitou no domingo a tarde.

Dois comerciais de um minuto foram intitulados “Refugiado” e “Ame Seus Inimigos”, e foram encomendados por He Gets Us, a um custo relatado de $ 20 milhões. Um usa a filmagem de migrantes da América Latina para compará-los ao salvador cristão, enquanto o outro adverte os cristãos que ele “amamos as pessoas que odiamos.”

Ocasio-Cortez, um autodeclarado socialista democrático, declarou que isso era “fascismo” depois de uma série de histórias na mídia denunciando o grupo por trás dos anúncios – a Servant Foundation, também conhecida como The Signatry. Na semana passada, o veículo socialista Jacobin os chamou “a extrema direita” e um “raivamente anti-aborto e anti-gay” organização que financia uma “grupo de ódio” chamada Alliance Defending Freedom.













As reivindicações da Jacobin foram então amplificadas por outros veículos, com manchetes como “A verdade por trás dos anúncios ‘Ele nos pega’ para Jesus veiculados durante o Super Bowl” (CNN). A história da CNN, que apareceu poucas horas antes do jogo – e o tweet da AOC – explica que ‘He Gets Us’ “laços teológicos com práticas evangélicas, bem como financeiras”, e que o cristianismo evangélico “está intimamente ligada ao conservadorismo.”

‘He Gets Us’ diz que não é uma organização política, ou “afiliado a qualquer igreja ou denominação em particular.” Ele diz aos parceiros em potencial que reconhece o Pacto de Lausanne de 1974 como “refletindo o espírito e a intenção deste movimento” e que suas igrejas parceiras “afirmar” isto. O movimento Lausanne foi lançado pelo pregador evangélico Billy Graham.

“A campanha Jesusy ‘He Gets Us’ é um esforço de extrema-direita verdadeiramente tóxico – anti-LGBTQ, anti-aborto, etc. jornalista liberal Virgínia Heffernan tuitou na noite de domingo, exortando seus seguidores a espalhar a palavra e garantir que os US $ 100 milhões investidos na campanha sejam “desperdiçado.”

O Super Bowl é o principal evento esportivo dos Estados Unidos e tem as taxas de publicidade mais caras. Os comerciais e o show do intervalo costumam ser o assunto da conversa depois, tanto quanto o jogo em si.