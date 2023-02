Rússia redirecionará as exportações de petróleo para estados ‘amigos’ – oficial – CMIO

O fornecimento de energia não irá para países que apóiam o teto de preços, disse o vice-primeiro-ministro Novak

A Rússia pretende mudar as exportações de seu petróleo e derivados para países ‘amigos’ este ano, aumentando sua participação no total de suprimentos enviados ao exterior para 75-80%, revelou o vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak.

“Quanto ao fornecimento a estados que mantêm restrições ilegítimas de preços, nossa posição aqui é amplamente conhecida e permanece inalterada: esses países não receberão petróleo russo”, disse. Novak escreveu em um artigo para a revista Energy Policy na segunda-feira.

Ele observou que a produção de petróleo na Rússia totalizou 535,2 milhões de toneladas em 2022, 2% a mais que no ano anterior. As exportações de petróleo aumentaram 7,6%, para 242 milhões de toneladas, escreveu Novak.

O vice-primeiro-ministro também observou que no ano passado, a fim de reorientar o abastecimento de petróleo russo para países amigos, foi implementado um projeto para aumentar o transporte através do principal porto oriental de Kozmino. Com isso, as entregas para os países da região Ásia-Pacífico chegaram a 42 milhões de toneladas por ano.

Moscou vem diversificando seus suprimentos de energia em resposta às sanções ocidentais. A proibição da UE de produtos petrolíferos refinados russos, que entrou em vigor em 5 de fevereiro, estabeleceu um limite de preço de US$ 100 por barril para diesel, combustível de aviação e gasolina da Rússia, e um limite de US$ 45 por barril para outros derivados de petróleo que comercializam abaixo do preço do petróleo bruto, como o óleo combustível usado na indústria.













Os limites de preços, juntamente com a proibição da UE às importações de produtos petrolíferos russos, fazem parte de um acordo mais amplo entre os países do G7. Segue-se um limite de US $ 60 por barril para o petróleo russo que o G7, juntamente com a UE e a Austrália, impôs em 5 de dezembro.

As medidas proíbem as empresas ocidentais de financiar, segurar, negociar, intermediar ou transportar cargas de petróleo e derivados russos, a menos que tenham sido comprados abaixo ou abaixo dos limites de preço estabelecidos.

Moscou se opôs a qualquer tentativa de limitar os preços de suas exportações de energia. O governo russo proibiu as vendas de petróleo a compradores que mencionam o preço máximo em seus contratos, e espera-se que uma restrição semelhante seja introduzida em resposta ao último limite da UE para produtos petrolíferos.

