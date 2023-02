O terremoto na Turquia abriu um terrível. Ancara se prepara para a “guerra”

MOSCOU, 14 de fevereiro – RIA Novosti, Mikhail Katkov, Renat Abdullin. Um desastre natural colocou Erdogan em uma posição difícil na véspera de uma já difícil eleição presidencial. A oposição acusa as autoridades de corrupção e incapacidade de proteger a população. Sobre as consequências políticas do terremoto – no material RIA Novosti. Um desastre natural colocou Erdogan em uma posição difícil na véspera de uma já difícil eleição presidencial. A oposição acusa as autoridades de corrupção e incapacidade de proteger a população. Sobre as consequências políticas do terremoto – no material RIA Novosti.

Catástrofe ciclópica

Mais de 40.000 pessoas morreram na Turquia e na Síria, e este ainda não é o número final. Os especialistas não descartam que possa haver 100.000 vítimas. Ao vivo nos canais de TV turcos, prédios de vários andares foram dobrados como castelos de cartas. A Roskosmos publicou uma foto de uma falha tectônica colossal formada após tremores.

Equipes de resgate removem um homem dos escombros no local de um prédio destruído por um terremoto na cidade de Adiyaman

Segundo a Organização Mundial da Saúde , cerca de 23 milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhão de crianças, estavam na zona do desastre. A Turquia foi a que mais sofreu – 80% das vítimas estão lá. Por exemplo, na cidade de Kahramanmarash, um quarteirão inteiro foi totalmente destruído. Ao mesmo tempo, uma das áreas mais problemáticas são as regiões do norte da Síria, controladas pela oposição pró-turca e militantes de Hayat Tahrir al-Sham *. Esses territórios ficaram sem apoio estrangeiro.

A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho pediu à comunidade mundial que alocasse 200 milhões de francos suíços (cerca de US$ 216 milhões) para as vítimas. A Turquia é assistida por pelo menos 70 países e 14 organizações. Síria – apenas Rússia China , Irã, Afeganistão, Armênia, Cazaquistão e os estados árabes. Segundo o representante da Comissão Européia Balazs Uyvari, Damasco não se aplicava à União Européia. É verdade que a Alemanha alocou um milhão de euros à “Internacional de Malta” – para não entrar em contato diretamente com Bashar al-Assad.

Militares russos ajudam a eliminar as consequências de um terremoto devastador na Síria

Os sírios não são estranhos a esse tipo de atitude. Mesmo antes do terremoto, segundo a ONU, cerca de quatro milhões de pessoas nessas áreas precisavam de assistência humanitária constante. Nos últimos meses, as pessoas também sofreram com um surto de cólera e frio de inverno. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse anteriormente que, em 2023, os doadores vão alocar US$ 371 milhões para a Síria, embora sejam necessários US$ 800.

O país está sob sanções internacionais e as mercadorias passam apenas por alguns postos de controle na fronteira turca. Damasco está pronta para abrir outras rotas, mas para isso é necessário levantar o bloqueio ocidental.

As consequências do terremoto na Síria

agenda internacional

A catástrofe obrigou a esquecer os conflitos recentes. O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis expressou seu desejo de ajudar os turcos de todas as maneiras possíveis, embora antes disso Atenas e Ancara se ameaçassem com quase guerra por várias ilhas disputadas. O chefe do governo armênio, Nikol Pashinyan, enviou equipes de resgate para a zona de desastre, e Yerevan não tem relações diplomáticas com Ancara devido à recusa das autoridades turcas em reconhecer o genocídio armênio e as posições em Karabakh. A Suécia e a Finlândia, que não podem ingressar na OTAN por causa de Erdogan, alocarão cerca de um milhão de euros.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, enfatizou a total solidariedade com Ancara. A UE está falando sobre a mesma coisa.

No entanto, Alexei Obraztsov, um turkólogo e professor associado da Universidade Estadual de São Petersburgo, aponta que tudo isso não mudará muito a situação geral. “É possível melhorar a imagem e melhorar as relações interestaduais apenas trabalhando por muito tempo. As pessoas nas ruínas agradecem aos socorristas estrangeiros, mas esta é sua opinião particular. Para aqueles que não foram afetados diretamente pela tragédia, altos funcionários morar em casas de outra qualidade, em áreas mais protegidas — só força maior”, explica.

Resgate no local de um prédio destruído por um terremoto na cidade turca de Diyarbakir

Segundo o historiador e cientista político Iqbal Durre, os danos do terremoto são de pelo menos 50 a 60 bilhões de dólares. Bloomberg chama 84 bilhões – cerca de dez por cento do PIB. Além disso, em 2022, as exportações turcas acabaram sendo 110 bilhões a menos que as importações

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan fala em uma coletiva de imprensa durante a cúpula do G20 em Bali

“Onde conseguir o dinheiro para a recuperação? A Rússia quer ajudar Erdogan, mas os países ocidentais têm mais oportunidades. Nesse sentido, podemos esperar que em um futuro previsível a política externa de Ancara se torne mais pró-Ocidente”, argumenta Durre.

Especialistas russos já extinguiram um forte incêndio no porto turco de Iskenderun, onde queimavam dezenas de contêineres. Pelo menos cinco pessoas foram retiradas com vida dos escombros na Turquia e três na Síria.

gambito turco

Erdogan declarou estado de emergência em dez províncias do sudeste. As eleições presidenciais e parlamentares antecipadas marcadas para maio estão em risco.

“Existem cerca de 15 milhões de pessoas lá. De acordo com a lei, as eleições não podem ser canceladas por causa de tais desastres, isso só é permitido sob a lei marcial. Por decretos especiais, Erdogan pode permitir algumas manobras. No entanto, a sociedade não vai gostar disso.” Dürre diz.

Manifestantes na Praça Taksim em Istambul

Agora é fundamentalmente importante para Erdogan demonstrar sua eficácia e indispensabilidade. Assim, em 1999, o governo de coalizão turco liderado por Mustafa Bulent Ecevit não conseguiu lidar rapidamente com as consequências do terremoto de Izmit, que matou 17.000 pessoas, e em 2002, o recém-criado Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), liderado por Erdogan, ganhou nas eleições parlamentares.

E a oposição não dorme. O chefe do Good Party, Meral Aksener, disse que devido ao desastre natural, as eleições deveriam ser realizadas não em 14 de maio , mas em 26 de junho , conforme planejado originalmente. O líder do Partido Republicano do Povo (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu, enfatizou que em nenhuma circunstância permitiria que Erdogan cancelasse a votação e mantivesse o poder.

O candidato presidencial Meral Aksener vota nas eleições presidenciais e parlamentares antecipadas na Turquia, 24 de junho de 2018

Os oposicionistas viajam pelas regiões afetadas em uma disputa com o presidente – eles pedem mudanças políticas. Assim, Kılıçdaroğlu se perguntou o que aconteceu com os bilhões de liras em “impostos sobre terremotos” que as autoridades arrecadaram após o desastre de 1999.

Outro argumento da oposição são as anistias de construção, que o governo vem distribuindo periodicamente desde a década de 1960. A última vez que fizeram isso foi em 2018. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Urbanização, cerca de metade das edificações do país são construídas com infrações. Além disso, as tecnologias não são observadas mesmo durante a construção de moradias de elite. Assim, os tremores derrubaram o complexo residencial de 12 andares “Renaissance” na província de Hatay. Os apartamentos custam de 80 a 160 mil dólares. A casa era considerada uma das mais luxuosas da região. Seu arquiteto Mehmet Yasar Coskun foi detido em 10 de fevereiro no aeroporto de Istambul com uma grande quantia em dinheiro e uma passagem para Montenegro.

Espera-se que duas coalizões – Erdogan e a oposição – entrem em conflito nas próximas eleições. A competição é acirrada, lembrando a guerra. Em particular, no final do ano passado, um dos principais opositores do presidente, o prefeito de Istambul Ekrem Imamoglu, foi condenado a dois anos e meio de prisão por insultar membros da Comissão Eleitoral Central, que cancelou sua vitória nas eleições de 2019 eleições, e então o reconheceu após uma segunda votação. E a luta política está em constante escalada.

* Uma organização terrorista proibida na Rússia