EUA abatem outro ‘objeto aerotransportado’ sobre seu território – CMIO

O incidente ocorre depois que Washington acusou Pequim de usar balões para espionagem

Caça norte-americano F-16 abatido “um objeto no ar” sobre o Lago Huron, em Michigan, no domingo, informou o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD). É a quarta queda em oito dias e segue-se a acusações de Washington de que a China voou “vigilância” balão sobre seu território.

De acordo com o NORAD, o objeto estava viajando a 20.000 pés (6.096 metros) e foi detectado pela primeira vez por um radar sobre Montana quando voou. “na proximidade de locais sensíveis do DOD.” Montana é o lar de muitos dos silos de mísseis do país. O NORAD também disse que o objeto representava uma ameaça à aviação civil.

Não avaliamos que fosse uma ameaça militar cinética a qualquer coisa no solo, mas avaliamos que era um risco de voo de segurança e uma ameaça devido às suas potenciais capacidades de vigilância.

Em 4 de fevereiro, os EUA derrubaram um balão chinês na costa da Carolina do Sul depois de viajar por oito dias pelos EUA. Autoridades americanas foram posteriormente citadas como tendo dito que equipamentos capazes de coletar informações do solo foram encontrados nos destroços do balão.













Pequim rejeitou as alegações de espionagem e alegou que o balão era um dispositivo meteorológico que saiu do curso e entrou no espaço aéreo dos EUA por acidente. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que as acusações eram parte de “guerra de informação” contra o país.

Avião dos EUA abatido um segundo “objeto de alta altitude” na costa norte do Alasca na sexta-feira e um terceiro no sábado sobre o norte do Canadá.

Na sexta-feira, os EUA colocaram na lista negra seis entidades chinesas que disseram estar conectadas a “os programas aeroespaciais do Exército Popular de Libertação (PLA), incluindo dirigíveis e balões.”