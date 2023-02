Mais dois trens descarrilam nos EUA – CMIO

Os acidentes consecutivos ocorreram dias depois que outro cargueiro transportando produtos químicos perigosos descarrilou em Ohio

Um homem foi morto após uma colisão com um trem que se aproximava no sudeste do Texas, causando o descarrilamento de mais de uma dúzia de carros em um dos dois acidentes semelhantes na segunda-feira. Outro incidente na Carolina do Sul viu três carros saírem dos trilhos.

O acidente ocorreu em Splendora, Texas, na manhã de segunda-feira, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Condado de East Montgomery. Embora as autoridades não saibam como ocorreu a colisão com o caminhão de 18 rodas, a mídia local identificou a vítima como Michael Floran, 57.

“Quando o trem atingiu a cabine, ele derrubou o trailer, a cabine e tudo nos trilhos, cerca de meia milha abaixo dos trilhos”, disse. disse o chefe de polícia de Splendora, Wally Wieghat. “O caminhão de 18 rodas ficou totalmente destruído. São apenas pedaços dela espalhados pelos trilhos da ferrovia.

Pelo menos 21 carros operados pela Union Pacific descarrilaram no incidente, deixando uma parte dos trilhos destruídos. Alguns dos carros transportavam produtos químicos domésticos e uma equipe de materiais perigosos foi chamada para garantir que não haja ameaça aos trabalhadores de emergência, disse o porta-voz da polícia James Teller a uma agência de notícias local.

Imagens da cena foram capturadas pela mídia local, mostrando um empilhamento de vagões, bem como uma frota de veículos policiais e caminhões de bombeiros.

Enoree, na Carolina do Sul, também viu um descarrilamento na segunda-feira, com pelo menos três carros saindo dos trilhos. Nenhum ferimento foi relatado no incidente, no entanto, e todos os carros permaneceram na posição vertical, com “sem vazamentos ou derramamentos de qualquer tipo” de acordo com para um repórter de uma afiliada local da NBC. Ainda assim, trabalhadores da ferrovia CSX estão no local para inspecionar os vagões.

Os acidentes ocorreram após um grande descarrilamento envolvendo trens que transportavam produtos químicos perigosos na cidade de East Palestine, Ohio, em 3 de fevereiro. Centenas de pessoas foram forçadas a evacuar a área por vários dias enquanto equipes de limpeza trabalhavam para descontaminar o local, com autoridades ambientais dizendo eles não conseguiram detectar nenhuma substância tóxica na área até o domingo.