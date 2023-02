Ex-presidente do parlamento turco pede adiamento imediato das eleições

Ele apresentou três propostas para o adiamento das eleições. “Minha primeira sugestão é que as eleições parlamentares, presidenciais e da administração local de 2024 possam ser combinadas. Há exemplos disso no passado. Com esse método, o público terá uma escolha adicional. Minha segunda sugestão é adiar as eleições presidenciais e eleições parlamentares e realizá-las em novembro de 2023. A minha terceira sugestão é que se as duas primeiras opções não forem acordadas, todos os partidos políticos devem acordar outra data a acordar”, sublinhou o político.