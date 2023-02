O Pentágono contou como parecia um objeto aéreo abatido sobre o Canadá

A aeronave abatida pelos militares dos EUA sobre o Canadá parecia uma pequena bola de metal com uma carga suspensa, relata a CNN, citando materiais do Pentágono enviados ao Congresso.

As autoridades americanas ainda não conseguiram estabelecer a natureza , propriedade e propósito dos três objetos que foram interceptados na semana passada no Alasca, Canadá e Lago Huron.

“O objeto voador não identificado que foi abatido no espaço aéreo canadense no sábado parecia um pequeno balão de metal com uma carga suspensa por baixo”, disse o comunicado do Pentágono, citado pela CNN.