Snowden chama a mania dos OVNIs de uma distração – CMIO

O frenesi da mídia acabou “balões espiões” e objetos voadores não identificados sobre a América do Norte, infelizmente, não é sobre o primeiro contato com extraterrestres, mas um pânico projetado para desorientação política, argumentou o denunciante da NSA Edward Snowden na segunda-feira.

“Não são alienígenas. Eu gostaria que fossem alienígenas. Mas não são alienígenas. É apenas o velho pânico projetado, um incômodo atraente garantindo [national security] repórteres são designados para investigar besteiras de balões em vez de orçamentos ou bombardeios” como o Nord Stream, Snowden tuitou.

O premiado jornalista investigativo Seymour Hersh publicou uma reportagem na semana passada descrevendo como os EUA e a Noruega explodiram os oleodutos que transportavam gás natural russo para a Alemanha em setembro passado. O governo dos EUA denunciou-o como falso.

Nos dias seguintes, os militares dos EUA começaram a abater “objetos” no céu sobre a América do Norte. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse na segunda-feira que o governo dos EUA ainda não sabe quem é o dono dos três “objetos” derrubado no fim de semana. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que havia “nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre”, no entanto.













Kirby havia anunciado a derrubada de um “objeto de alta altitude” na costa do Alasca na sexta-feira. Caças americanos derrubaram um “objeto não identificado, não tripulado” sobre Yukon, no noroeste do Canadá, no sábado. O terceiro “objeto” foi abatido na tarde de domingo sobre o Lago Huron, ao se aproximar de Michigan.

“Embora as autoridades ainda não saibam o que são os objetos, eles não são uma ameaça,” O secretário de Defesa, Lloyd Austin, disse a repórteres na segunda-feira. “Eles não representam uma ameaça militar para ninguém no terreno. No entanto, eles representam um risco para a aviação civil e potencialmente uma ameaça de coleta de informações. E vamos chegar ao fundo disso,” ele adicionou.

Austin também disse que os três “objetos” eram diferentes dos chineses “balão espião” os EUA derrubaram a Carolina do Sul na semana passada. O aeróstato, que Pequim descreveu como um balão meteorológico desviado do curso pelos ventos, havia passado pela maior parte dos EUA continental antes de ser destruído por um caça F-22.













A relutância do Pentágono em descrever o “objetos” ou mostrar que quaisquer detritos que possam ter sido recuperados alimentou especulações sobre sua possível origem extraterrestre. O magnata do espaço Elon Musk brincou sobre “meus amigos” passando por aqui. Enquanto isso, os legisladores da oposição expressaram frustração com a falta de explicações oficiais da Casa Branca.

O senador de Kentucky Rand Paul, que faz parte do Comitê de Segurança Interna, exigiu o Pentágono e o presidente “diga-nos o que eles sabem – e o que não sabem – imediatamente.”

“O que anda acontecendo no mundo?” perguntou-se o colega Kentuckiano e líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, no plenário do Senado. “O governo ainda não conseguiu divulgar nenhuma informação significativa sobre o que foi abatido”, disse. ele disse, perguntando se a sensibilidade do radar pode ter aumentado após o incidente com o balão chinês.