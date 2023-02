Uzbequistão nega relatos de transferência de campos de petróleo e gás para a Rússia

Em abril de 2017, o governo do Uzbequistão assinou com um consórcio de investidores – Gas Project Development Central Asia, Altmax Holding e Uzneftegazdobycha JSC – um acordo de compartilhamento de produção no bloco de investimento Independência do Uzbequistão com exploração e desenvolvimento adicionais do campo 25 Anos de Independência e a construção de um complexo de processamento de gás na região de Surkhandarya. Em outubro de 2018, as partes determinaram os termos comerciais do projeto e aprovaram a criação de um único investidor, Suhran Investments Limited, para levantar o financiamento do projeto.