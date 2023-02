França critica representação 'falsa' de seus militares em novo filme da Marvel

O Ministério da Defesa afirmou que não estava tentando fazer censura, mas insistiu que nenhum “revisionismo” sobre a presença do Exército francês na África fosse permitido.

Ele descreveu o retrato dos soldados franceses no novo filme do Pantera Negra como “ falso e enganoso “.

Lecornu comentou especificamente uma cena no filme que mostra soldados franceses invadindo uma base do fictício reino africano Wakanda no Mali, onde brutalizam vários cientistas.