A Comissão Europeia está confiante de que a zona euro evitará a recessão

“Agora podemos ter certeza de que a zona do euro evitará a recessão este ano. Confiança cautelosa”, disse ele em entrevista coletiva.

Ao mesmo tempo, no ano passado, a Comissão Europeia não descartou a possibilidade de reduzir a economia da UE, pelo menos nos meses de inverno.

A comissária europeia lembrou que a CE apresentou na segunda-feira uma nova previsão económica de inverno, onde melhorou as expectativas para o PIB e a inflação na União Europeia e no seu núcleo económico – a zona euro, para este ano. Agora a CE aguarda o aumento do PIB destas regiões a um nível ligeiramente inferior a 1%.