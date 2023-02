Austrália acusada de manter ex-fuzileiro naval dos EUA em ‘condições desumanas’ – CMIO

Daniel Duggan, agora cidadão australiano, foi supostamente detido por Canberra por 115 dias sem condenação

A família do cidadão australiano detido e ex-fuzileiro naval dos EUA Daniel Duggan planeja fazer uma petição ao Comitê de Direitos Humanos da ONU para intervir para impedir sua “tratamento desumano” sua esposa, Saffrine Duggan, disse em um comunicado no domingo, chamando a prisão de seu marido piloto de caça um “uma afronta ao estado de direito da Austrália.”

“O pai de seis filhos foi mantido em uma pequena cela em Sydney sob condições extremas sem qualquer condenação por 115 dias, com base em acusações não comprovadas dos Estados Unidos”, disse. ela disse, acrescentando que ele é classificado como um “recluso restrito de alto risco extremo” no Complexo Correcional Silverware, apesar de não ter antecedentes criminais. A cela mede apenas dois por quatro metros, disse ela.

Duggan foi preso em outubro e acusado de treinar pilotos militares chineses para pousar em porta-aviões, avaliar estagiários de pilotos militares chineses e fornecer serviços de aviação na China, tudo sem a necessária autorização do Departamento de Estado dos EUA. Ele teria recebido pelo menos A$ 116.000 (US$ 81.000) em 2011 e 2012 pelo trabalho de treinamento, realizado em uma academia de aviação na África do Sul, durante um período em que ele ainda era cidadão americano, segundo uma acusação de 2017 não lacrada nos Estados Unidos em dezembro.













Ele renunciou à cidadania americana em 2012 e se naturalizou cidadão australiano.

Canberra aprovou um pedido de extradição dos EUA para Duggan em dezembro. Ele enfrentará outra audiência no próximo mês para saber se pode ser extraditado. Duggan mantém sua inocência de todas as acusações.

Saffrine Duggan apresentou anteriormente uma queixa ao Inspetor-Geral Australiano de Inteligência e Segurança. O advogado de seu marido, Dennis Miralis, lamentou na semana passada que os governos australiano e americano relutassem em entregar documentos relevantes para o caso. “com base em provisões de sigilo”, insinuando que Duggan pode ter que iniciar um processo judicial separado.

“Dan rejeita veementemente todas as acusações contra ele como sendo de caráter político e motivadas politicamente,” sua esposa disse em sua declaração. “Sua acusação contém meias-verdades, falsidades e embelezamentos grosseiros.”

O tratado de extradição da Austrália com os EUA proíbe a extradição se as acusações forem de “caráter político” e exige que o delito em questão seja crime em ambos os países.