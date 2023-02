Anti-semitismo aumentando nos EUA – pesquisa – CMIO

O número de judeus que dizem se sentir menos seguros nos EUA aumentou dez pontos percentuais em um ano, disse na segunda-feira um dos mais antigos grupos de defesa dos judeus nos EUA. O Comitê Judaico Americano (AJC) está pedindo à Casa Branca que faça mais contra “Ódio aos judeus.”

De acordo com a pesquisa anual de antissemitismo da AJC para 2022, 41% dos judeus americanos se sentem menos seguros, em comparação com 31% em 2021. Um em cada quatro relatou ser “alvo pessoal” pelo antissemitismo, número que se mantém constante desde 2019.

“Nenhum judeu nos Estados Unidos, especialmente a geração mais jovem, deve se sentir inseguro por expressar sua identidade judaica. No entanto, o crescente anti-semitismo está tendo um efeito profundamente perturbador nos judeus americanos e na sociedade americana em geral”. O executivo da AJC, Ted Deutch, disse em um comunicado. “Estamos ansiosos para trabalhar com a Casa Branca no desenvolvimento de estratégias eficazes para uma abordagem de todo o governo para combater o ódio aos judeus de uma vez por todas.”

Em dezembro, o governo do presidente Joe Biden anunciou um novo grupo interinstitucional que desenvolveria uma estratégia nacional para combater o antissemitismo.













A pesquisa AJC foi realizada entre setembro e novembro, em uma amostra de 1.507 adultos judeus. Uma pesquisa paralela em outubro entrevistou uma amostra de 1.004 adultos americanos não judeus.

Entre as descobertas estava que 69% dos judeus americanos experimentaram anti-semitismo online nos últimos 12 meses. Enquanto 14% dos judeus mais velhos disseram que isso os tornava fisicamente inseguros, esse número aumentou para 26% entre os judeus mais jovens.

Quase 40% de todos os judeus disseram ter alterado seu comportamento pelo menos uma vez devido ao medo do anti-semitismo. Desses, 27% disseram que evitavam postar conteúdo online que os identificasse como judeus, 23% evitavam usar ou exibir itens que os identificassem e 16% evitavam “certos lugares, eventos ou situações” devido a questões de segurança.

Um terço da população geral dos EUA acredita que o anti-semitismo é levado menos a sério do que outras formas de fanatismo, em comparação com 48% dos judeus. Holly Huffnagle, diretora de combate ao anti-semitismo da AJC, chamou isso de “surpresa bem-vinda” para “muitos na comunidade judaica” os comentários do rapper Kanye West foram levados a sério pelo público em geral.

Fundado em 1906, o AJC divulga seu relatório anual de antissemitismo desde 2019. A pesquisa anual é realizada pela empresa de pesquisa de mercado SSRS.