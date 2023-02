Manifestantes do parlamento albanês jogam pirotecnia em prédio

Manifestantes se reuniram em frente à Assembleia Legislativa da Albânia a pedido do ex-presidente e ex-primeiro-ministro do maior Partido Democrático (DP) da oposição, Sali Berish. Ele acusa o primeiro-ministro e líder do Partido Socialista (SP) Edi Rama de corrupção, ligações com o crime organizado, desvantagem social dos cidadãos e pede sua renúncia e investigações criminais.