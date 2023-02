Google vai expandir campanha de ‘desinformação’ na Europa — CMIO

Depois de suprimir o conteúdo anti-ucraniano na Polônia, a gigante da tecnologia agora terá como alvo a Alemanha

Google está expandindo sua campanha contra o que chama de online “desinformação,” e lançará anúncios na Alemanha voltados para “pré-bunking” conteúdo com o qual discorda. Testados na Polônia no ano passado, os anúncios são produto de uma unidade de pesquisa do Google formada para combater “ameaças às sociedades abertas”.

A gigante da tecnologia lançará uma série de vídeos identificando aparentes técnicas de desinformação e os divulgará em várias plataformas na Alemanha, incluindo Facebook, YouTube e TikTok, informou a Associated Press na segunda-feira. Os anúncios se concentrarão em fotos e vídeos e na facilidade com que ambos podem ser manipulados, observou a agência de notícias.

O conceito de combater as técnicas por trás da suposta desinformação, em vez da própria informação, é chamado “pré-bunking,” e foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Cambridge e Jigsaw, o serviço interno do Google “segurança na Internet” unidade. Emprestando linguagem da área médica, esses pesquisadores afirmam que vídeos curtos “inocular” o público contra “desinformação”.

Não está claro que tipo de “desinformação” O esforço do Google na Alemanha se concentrará.













Jigsaw se descreve como contra-ataque “ameaças às sociedades abertas”, um termo mais comumente associado às ‘Open Society Foundations’ do financista liberal George Soros. Jigsaw é igualmente liberal e internacionalista em sua perspectiva. Seu primeiro CEO, Jared Cohen, foi assessor de Hillary Clinton no Departamento de Estado dos EUA e proponente do uso da tecnologia para promover os interesses dos EUA no exterior, inclusive envolvendo-se em operações de mudança de regime.

A Jigsaw lançou seus anúncios ‘prebunking’ na Polônia, República Tcheca e Eslováquia no último outono, onde se concentrou especificamente em tornar os espectadores mais receptivos aos refugiados ucranianos. O Google descobriu que a campanha polonesa funcionou e que aqueles que viram os vídeos tinham menos probabilidade de se espalhar “Alegações falsas” para outros, escreveu a Associated Press.

“Existe um verdadeiro apetite por soluções,” disse Beth Goldberg, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Jigsaw. “Usar anúncios como um veículo para combater uma técnica de desinformação é bastante inovador. E estamos entusiasmados com os resultados.”

Nos EUA, um relatório recente do The Intercept descobriu que o Departamento de Segurança Interna faz parceria com várias empresas de tecnologia – incluindo Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipedia, Microsoft e LinkedIn – para atingir “informações imprecisas” sobre tópicos, incluindo “as origens do [Covid]-19 pandemia e a eficácia da [Covid]-19 vacinas, justiça racial, retirada dos EUA do Afeganistão e a natureza do apoio dos EUA à Ucrânia”.

Arquivos divulgados pelo CEO do Twitter, Elon Musk, no mês passado revelaram que, na gestão anterior, a plataforma censurava “informações legítimas” em nome da Casa Branca e de várias agências de inteligência dos EUA.