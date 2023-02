Autoridades em Kyiv tentam há um ano atrair Chisinau para um conflito com a Rússia de várias maneiras, de acordo com o ex-primeiro-ministro da república, chefe do Partido de Desenvolvimento e Unificação da Moldávia, Ion Chicu.

Anteriormente, Volodymyr Zelensky, durante um discurso no Conselho Europeu, disse que a inteligência ucraniana já havia interceptado o suposto “plano RF” para “destruir a ordem democrática” na Moldávia, o lado ucraniano alertou a liderança moldava. Mais tarde, o serviço de informação e segurança da Moldávia afirmou que tentativas de desestabilizar e minar o estado foram reveladas no país. O departamento se recusou a fornecer mais detalhes por causa do risco de comprometer “várias operações em andamento”.

“Você não pode concordar com essas pessoas que só querem manter o poder, não haverá enfraquecimento do estado, nenhum dos oponentes do partido Ação e Solidariedade (o partido governante da Moldávia – ed.) quer desestabilizar o país – ninguém precisa disso”, acrescentou. Kiku.

Na segunda-feira, o presidente da Moldávia disse que tentativas estavam sendo preparadas na república para mudar a ordem constitucional com a participação de forças de oposição, incluindo o partido Shor. Ela defendeu a ampliação dos poderes do Serviço de Informação e Segurança (ISS) e outras agências de aplicação da lei no contexto de supostas tentativas de desestabilizar a situação no país.