As autoridades da região de Zaporozhye informaram que expulsaram duas pessoas para o território ucraniano por atividades anti-russas e desestabilização da situação em torno da usina nuclear de Zaporozhye.

“As autoridades da região de Zaporozhye decidiram deportar dois residentes do distrito de Energodarsky para o território da Ucrânia por repassar informações ao lado ucraniano, desacreditar a Federação Russa e desestabilizar a situação em torno da usina nuclear de Zaporozhye”, disse um representante da região. autoridades disseram a repórteres.

“Ao contrário das autoridades de Kyiv, agimos de acordo com todas as normas e regras internacionais. Depois de uma conversa, as pessoas são simplesmente expulsas para o território adjacente sem pressão física e psicológica e sem restrição de liberdade”, acrescentou.