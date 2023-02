Partido da chanceler alemã sofre grande derrota — CMIO

Os social-democratas caíram para uma derrota retumbante nas mãos da União Democrata Cristã em Berlim

O Partido Social Democrata (SPD), no poder na Alemanha, perdeu a eleição para o parlamento da cidade de Berlim pela primeira vez em quase 25 anos. A derrota ocorre em um momento em que o país enfrenta uma inflação recorde e uma crise de energia.

A nova eleição em Berlim foi convocada depois que o principal tribunal da Alemanha decidiu no ano passado que a votação de setembro de 2021 era inválida devido a irregularidades.

De acordo com resultados preliminares compartilhados pelas emissoras estatais ARD e ZDF, a União Democrata Cristã (CDU), de centro-direita, recebeu 28,2% dos votos no domingo – um aumento de quase 10 pontos em relação a 2021.

O SPD, que conta com o chanceler alemão Olaf Scholz entre seus membros, ficou em segundo lugar com 18,4%, apenas 105 votos à frente dos Verdes, que também receberam 18,4%. O Partido de Esquerda (Die Linke) obteve 12,2%, enquanto a anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD) ficou em quinto lugar com 9,1%.

Os resultados significam que a prefeita de Berlim, Franziska Giffey (SPD), perde sua cadeira no parlamento para Olaf Schenk, da CDU. O SPD ocupa continuamente o cargo de prefeito desde 2001.













O líder da CDU em Berlim, Kai Wegner, disse a repórteres que o partido agora está focado em formar “um governo estável”.

“Queremos liderar uma coalizão bem-sucedida em Berlim”, disse Wegner. “É fenomenal e só posso dizer o seguinte: Berlim escolheu a mudança.”

Giffey, por sua vez, sinalizou que o SPD poderia entrar em negociações com os verdes. “No final, trata-se de quem pode organizar uma maioria estável no [Berlin] Câmara dos Deputados”, ela disse.

No nível federal, o SPD governa como parte de uma coalizão com os Verdes e o liberal Partido Democrático Livre (FDP).