Os organizadores afirmam que cerca de 10.000 pessoas protestaram contra o envio de armas para a Ucrânia

Uma grande manifestação contra a adesão da França à OTAN e o fornecimento de armas à Ucrânia ocorreu em Paris no domingo.

Florian Philippot, chefe do partido de direita Les Patriotes, que organizou a marcha, afirmou que reuniu cerca de 10.000 pessoas e foi o maior protesto desse tipo até hoje. Ele disse que 25 manifestações anti-OTAN menores foram realizadas em outros lugares da França no mesmo dia.

Vídeos da capital francesa capturaram uma multidão significativa de pelo menos vários milhares de pessoas, carregando bandeiras nacionais francesas e uma grande faixa com os seguintes dizeres: “Pela paz.”

A multidão entoava palavras de ordem, incluindo “Sem aviões, sem tanques, sem mísseis para a Ucrânia”, “Vamos sair da OTAN”, “Macron, não queremos sua guerra”, e “Não à Terceira Guerra Mundial” entre outros.

Em algum momento do evento, Philippot subiu ao palco e com uma tesoura cortou ao meio a bandeira azul da OTAN, sob aplausos dos manifestantes. “NATO significa guerra”, ele proclamou.

O político tem realizado protestos contra a adesão da França à OTAN e à UE desde o outono, ao mesmo tempo em que critica duramente as entregas de armas à Ucrânia durante o atual conflito.













Entre 2012 e 2017, Philippot foi vice-chefe do maior partido da oposição na França, o Rassemblement National (Comício Nacional), que até o ano passado era liderado por Marine Le Pen. Depois de deixar o National Rally, o homem de 41 anos fundou seu próprio partido, Les Patriotes.

O presidente francês Emmanuel Macron foi um dos poucos líderes ocidentais a manter contato com Vladimir Putin durante os combates na Ucrânia. Ele também falou sobre a necessidade de alcançar um cessar-fogo que não “humilhar a Rússia”, para desgosto do governo ucraniano.

A França, no entanto, tem sido um dos principais fornecedores entre os estados da UE de armas pesadas para a Ucrânia. Paris forneceu a Kiev obuseiros César e outros equipamentos no início do conflito. Em janeiro, Macron anunciou que o governo de Vladimir Zelensky receberia dezenas de veículos blindados de fabricação francesa AMX-10, muitas vezes descritos como ‘tanques leves’. Ele também não descartou a entrega de caças Rafale, mas disse que isso não aconteceria “nas próximas semanas.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Grande manifestação anti-OTAN chega às ruas de Paris

A Rússia declarou muitas vezes que, ao fornecer armas, as nações ocidentais se tornaram participantes de fato das hostilidades. “A linha entre envolvimento indireto e direto está gradualmente desaparecendo”, O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na semana passada.