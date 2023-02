Os EUA não veem atividade extraterrestre em situações com objetos aéreos

Os militares dos EUA informaram em 12 de fevereiro que derrubaram o quarto objeto aéreo nos últimos oito dias, incluindo um balão chinês que cruzou os EUA e interceptou o Atlântico. Em Washington dizem que o balão foi lançado para fins de espionagem, em Pequim dizem que estamos falando de um balão meteorológico civil perdido. A afiliação e a finalidade dos outros três objetos abatidos no outro dia ainda não foram determinadas, disse o Pentágono. Enquanto isso, o chefe do Comando de Defesa Aérea da América do Norte (NORAD) Glen van Herk não descartou a natureza extraterrestre dos objetos abatidos, a conclusão final a esse respeito, segundo ele, deve ser feita pelos serviços de inteligência.