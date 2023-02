O comércio EUA-China está aumentando à medida que as tensões militares aumentam, o que exatamente está acontecendo? — CMIO

Por Fyodor Lukyanov, o editor-chefe da Rússia em Assuntos Globais, presidente do Presidium do Conselho de Política Externa e de Defesa e diretor de pesquisa do Valdai International Discussion Club.

Estes são tempos interessantes. Em um momento em que se discute mais uma escalada política entre Washington e Pequim (veja o balão sobre o território americano e o cancelamento da visita do secretário de Estado Antony Blinken), o Bureau of Statistics dos EUA registrou um volume recorde de transações comerciais entre os dois países. Em 2022, ultrapassou US$ 690 bilhões.



É hora de se acostumar com os paradoxos. Para descrever os processos contemporâneos, muitas vezes são usados ​​derivados do termo “híbrido” (algo derivado do cruzamento de diferentes raças, variedades, espécies). Então, por que a lógica econômica normal não deveria ser combinada com motivos contraditórios de rivalidade geopolítica?

No entanto, a pergunta é: quanto tempo pode durar essa convivência?

As relações EUA-China são um dos fenômenos mais interessantes do último meio século. O ano passado marcou o quinquagésimo aniversário da reviravolta de Richard Nixon-Henry Kissinger, quando os Estados Unidos reconheceram a China comunista, que antes era um símbolo do radicalismo vermelho. Não houve nenhuma reforma em Pequim, a menos que você conte a Revolução Cultural, que ainda estava acontecendo. Numa Washington desprovida da obsessão atual com “valores”, eles pensaram: se a China maoísta está em oposição à URSS de Brezhnev, por que não unir forças?













Seria exagero dizer que a normalização sino-americana decidiu o desfecho da Guerra Fria em favor dos EUA, mas certamente tornou a posição da União Soviética muito mais difícil.

No entanto, a convergência de interesses geopolíticos naquele momento não foi acompanhada pela interação econômica – Washington e Pequim estavam em universos diferentes. Foi somente após a morte de Mao que o milagre chinês aconteceu – o então segundo país socialista mais importante do mundo embarcou em uma transformação de mercado.

O entendimento político EUA-China provou ser benéfico – a América tornou-se o guia cuidadoso e gentil do país asiático através da selva capitalista. A cooperação econômica iniciada na virada da década de 1980 transformou-se em uma simbiose financeira e industrial no início do século XXI. Mais importante, tornou-se a espinha dorsal da economia global quando surgiu no final do século.

Desde então, à medida que a ascensão de Pequim continuou, a questão do potencial conflito com os EUA, embora sempre presente, não foi muito pressionada. Por um lado, os americanos não acreditavam que taxas de crescimento impressionantes tornariam a China igual no futuro previsível. Por outro lado, por muito tempo (quase até a década de 2010), a discussão intelectual americana foi dominada pela visão de que, à medida que a transformação capitalista avançasse e a classe média crescesse, o sistema político chinês se voltaria e se alinharia com sua “inspiração” ocidental. ”

Em outras palavras, eles esperavam algo como o Japão – com suas peculiaridades, mas geralmente compreensíveis e leais às estruturas políticas dos EUA. O fato de tropas americanas estarem estacionadas no Japão e na Coréia do Sul quando cada um desses países se ‘transformou’, e de todo o processo ter ocorrido sob controle externo, foi considerado importante, mas não decisivo.













Na China, eles acreditavam, funcionaria da mesma maneira, mas levaria mais tempo.

A última década viu uma linha traçada na areia. A ascensão de Xi Jinping ao topo do partido e do estado mostrou conclusivamente que a China está indo na direção errada do ponto de vista de Washington. E Donald Trump legitimou o curso abertamente antichinês que Barack Obama já havia implicitamente seguido. Agora, pela primeira vez em quarenta anos, a incompatibilidade política entrou em conflito com a interdependência econômica.

Todo o planejamento estratégico atual dos Estados Unidos é baseado em um confronto iminente com a China nos próximos anos, ou talvez décadas. Há um consenso bipartidário sobre isso, e esses cenários são discutidos aberta e francamente. Taiwan, que, a acreditar em Biden, os EUA pretendem defender a todo custo da absorção pelo continente, é vista como um pretexto para um embate direto.

Vale ressaltar que o reconhecimento da China maoísta na verdade começou com um acordo sobre Taiwan – Washington não questionaria a unidade do país sob Pequim, e este último não tomaria medidas para implementar a unificação na prática. Ambos os lados se comprometeram com a contenção ambígua que existe há décadas. No entanto, agora o quadro está a rebentar pelas costuras, e é justo dizer que foram os americanos os primeiros a abandonar a fórmula mágica.

Ao mesmo tempo, os EUA estão impondo restrições à economia chinesa – visando seus produtos e empresas. Algumas dessas medidas são comerciais e protecionistas, mas a maioria é política e estratégica. O objetivo é desacelerar e, idealmente, bloquear o desenvolvimento tecnológico. Isso se soma aos esforços para militarizar toda a região e aumentar a presença armada dos Estados Unidos e seus aliados ali.

No entanto, neste cenário, o comércio está crescendo e os benefícios da cooperação permanecem fortes. E até parece ter havido um abrandamento, no final do ano passado, que alguns interpretaram alegremente como um regresso ao pragmatismo. A visita de Blinken a Pequim esta semana deveria consolidar isso. Mas então veio o balão. Um evento aparentemente trivial, mas o suficiente para inviabilizar a coisa toda. O que o balão significava – era um sinal ou um acidente? Que diferença isso faz em uma era híbrida?