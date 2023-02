Chefe da CIA, Burns, quer secretário de Estado, diz jornalista Hersh

O vencedor do Prêmio Pulitzer publicou anteriormente um artigo investigativo no qual acusava o governo dos EUA e as autoridades norueguesas de organizar sabotagem em oleodutos que interromperam o fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha

A investigação de Hersh, que ele postou em seu próprio blog, foi amplamente ignorada pela grande mídia dos EUA, com as autoridades americanas reiterando que não estavam envolvidas nas explosões do ano passado no fundo do mar.