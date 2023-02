O bloco liderado pelos EUA precisa aumentar a produção para acompanhar, disse Jens Stoltenberg

A Ucrânia está consumindo um “quantidade enorme” de munição, e o Ocidente precisa aumentar a produção para acompanhar, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, a repórteres na segunda-feira. Stoltenberg também pediu aos membros do bloco que aumentem seus esforços de inteligência, acusando a China e a Rússia de espioná-los com balões.

“A guerra na Ucrânia está consumindo uma enorme quantidade de munição”, disse ele antes de uma reunião dos ministros da defesa da OTAN em Bruxelas. “Isso coloca nossas indústrias de defesa sob pressão”, ele continuou, acrescentando que “precisamos aumentar a produção e investir em nossas capacidades de produção.”

Stoltenberg então prometeu, como tem feito repetidamente desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, que “A OTAN está com a Ucrânia pelo tempo que for necessário.”

“Apoiando a Ucrânia” provou ser caro para a OTAN, especialmente para seus membros europeus. Depois de décadas de subinvestimento, os militares alemães rapidamente esvaziaram seus estoques para a Ucrânia e supostamente só têm munição suficiente para dois dias de guerra. Além disso, Berlim não poderá enviar todo o seu complemento de 187 tanques Leopard 1 para Kiev até que a reforma seja concluída em 2024 e, mesmo assim, os relatórios sugerem que a munição para esses tanques é escassa.













A situação no Reino Unido é semelhante, com o Exército Britânico supostamente tendo munição suficiente para dias ou até horas de combate em grande escala. Enquanto isso, vários países europeus voltaram atrás nas promessas de tanques para a Ucrânia, citando a escassez e o estado de abandono dos veículos.

Stoltenberg pediu repetidamente aos membros da OTAN que aumentem a produção de armas e munições desde o início do conflito na Ucrânia. Na segunda-feira, no entanto, ele também os instou a aumentar suas capacidades de coleta e compartilhamento de inteligência, alegando que a China e a Rússia estão “aumentando suas atividades de inteligência e vigilância contra aliados da OTAN.”

O chefe da OTAN afirmou que ambas as nações estão usando “balões” para espionar o Ocidente, referindo-se a quatro aeronaves abatidas nos Estados Unidos e no Canadá nos últimos dias. Um desses dirigíveis veio da China, enquanto a origem dos outros três não é clara. As autoridades dos EUA não ligaram nenhum dos quatro à Rússia, e Pequim insiste que o primeiro foi um “aeronave civil” que saiu do curso.

Moscou repetidamente alertou o Ocidente contra o envio de armas para a Ucrânia, argumentando que a entrega contínua de armas prolongará o derramamento de sangue sem alterar o resultado do conflito.