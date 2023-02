Europa gasta quase € 800 bilhões para aliviar a crise energética ampliada pelas sanções antirrussas

Desde setembro de 2021, os países da União Europeia (UE), enquanto o Reino Unido e a Noruega outros € 103 bilhões (aproximadamente R$ 570,8 bilhões) e € 8,1 bilhões ( mais de R$ 44,9 bilhões), respectivamente, mostra uma análise do think tank Bruegel.

O total de € 792 bilhões (cerca de R$ 4,4 trilhões) contrasta com os € 706 bilhões (aproximadamente R$ 3,9 trilhões) da última estimativa de Bruegel para novembro , enquanto os Estados da UE continuam hibernando devido às

Os gastos dos países para combater a crise energética estão agora no mesmo patamar que o fundo de recuperação da UE de € 750 bilhões (cerca de R$ 4,1 trilhões) após a pandemia de COVID-19. Em virtude do acordo alcançado em 2020, Bruxelas assumiu uma dívida conjunta e transferiu-a para os Estados-membros do bloco para combater a pandemia.