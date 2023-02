Acadêmico responde à indignação do ‘suicídio em massa’ – CMIO

Dr. Yusuke Narita diz que sua sugestão de que os idosos se matam foi “tirada do contexto”

O professor da Universidade de Yale, Yusuke Narita, retirou sua afirmação de que os idosos no Japão deveriam cometer suicídio em massa para resolver o problema do país de uma sociedade que envelhece rapidamente.

Narita sugeriu o que disse ser a “única solução” para a crise durante uma aparição em um noticiário japonês do YouTube em 2021. “No final, não é suicídio em massa e ‘seppuku’ em massa dos idosos?” disse ele, referindo-se à prática de estripação ritual realizada por samurais desonrados entre os séculos 17 e 19.

Seus comentários passaram despercebidos até que surgiram online no mês passado e foram citados em um artigo do New York Times no domingo. O Times revelou a longa história de promoção do suicídio de Narita, incluindo sua sugestão a um grupo de estudantes no ano passado de que as pessoas poderiam simplesmente se jogar de penhascos e uma entrevista na qual ele disse que “fazendo [euthanasia] obrigatório” será um dia “entrar em discussão.”

De acordo com dados do ano passado, o Japão tinha a maior taxa de população idosa do mundo, com quase 30% de sua população com mais de 65 anos. O país também tem uma das menores taxas de natalidade e a maior dívida pública do mundo desenvolvido. .













O Times não endossou diretamente a “solução” de Narita, mas observou que seus comentários podem abrir a porta “to conversas políticas muito necessárias sobre reforma previdenciária e mudanças no bem-estar social,” e que a maioria do público japonês apóia a legalização da eutanásia voluntária.

No Ocidente, porém, o estrago estava feito. Editor colaborador do Spectator Stephen Miller declarado que a “imprensa americana está rapidamente a caminho de endossar … a eutanásia”, enquanto centenas de comentários indignados se acumulavam sob um tweet do Times promovendo a história. Os colegas acadêmicos e escritores de Narita o acusaram de ser “irresponsável” e incitando “ódio contra os vulneráveis.”

Em resposta ao jornal, Narita disse que suas palavras foram “fora do contexto,” e que ele não estava falando sobre idosos em geral, sendo “preocupado principalmente com o fenômeno no Japão, onde os mesmos magnatas continuam a dominar os mundos da política, indústrias tradicionais e mídia/entretenimento/jornalismo por muitos anoss.”

Frases como “suicídio em massa” e “seppuku em massa” eram apenas “uma metáfora abstrata,” ele insistiu, acrescentando que já tomou a decisão de parar de usar esses termos no ano passado.

Em janeiro, o governo japonês divulgou dados sobre o número de suicídios no país em 2022. Ele revelou que 21.584 pessoas tiraram a vida no ano passado, 577 a mais do que em 2021.

“Destaca-se o aumento de homens de 40 a 60 anos, bem como de aposentados ou desempregados,” um funcionário do ministério da saúde disse ao comentar os números.