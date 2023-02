A Comissão Europeia anunciou os riscos de escassez de gás na Europa no próximo inverno

A Comissão Europeia (CE) vê os riscos de uma escassez de gás na UE no próximo inverno, de acordo com uma nova previsão económica da CE.

Segundo o documento, até ao final de janeiro deste ano, o valor de referência do gás do maior hub europeu TTF diminuiu cerca de seis vezes face ao máximo de agosto – para cerca de 55 euros por MWh, ou seja, cerca de 569 euros por mil metros cúbicos .

Com base nos contratos futuros, os preços do combustível azul TTF permanecerão dentro de uma faixa estreita de 55-70 euros por MWh (ou seja, aproximadamente 569-724 euros por mil metros cúbicos) até o final de 2024. Isso é, em média, 57 e 42% menor do que as suposições feitas pela CE na previsão anterior de outono para 2023 e 2024, respectivamente.