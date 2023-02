EUA negam alegações de balão de Pequim – CMIO

A China alegou que Washington implanta rotineiramente aeronaves de vigilância acima de seu território

Os EUA rejeitaram as alegações do Ministério das Relações Exteriores da China de que voaram aeronaves de vigilância no espaço aéreo do país em pelo menos dez ocasiões desde janeiro do ano passado. A negação ocorre em meio a tensões sobre os chamados ‘balões de espionagem chineses’ sendo identificados nos céus dos EUA.

Em sua resposta a Pequim emitida na segunda-feira, o Conselho de Segurança Nacional (NSC) de Washington descreveu a alegação como “falso” e disse que era um exemplo da China tentando perseguir “controle de dano” depois que seus próprios esforços para vigiar os ativos americanos foram descobertos.

“É a China que tem um programa de balão de vigilância de alta altitude para coleta de inteligência que usou para violar a soberania dos EUA e de mais de 40 países nos cinco continentes.”, disse a porta-voz do NSC, Adrienne Watson, no Twitter.

O primeiro ‘balão espião’ chamou a atenção da mídia ao viajar pelo território continental dos Estados Unidos no início de fevereiro. Posteriormente, foi abatido pela Força Aérea dos Estados Unidos após flutuar na costa da Carolina do Sul. Pelo menos três outros objetos voando em grandes altitudes já foram derrubados pelos EUA e Canadá.













A China admitiu a propriedade do balão inicial, mas insistiu que era um dispositivo meteorológico civil que havia sido desviado do curso. Pequim criticou a resposta dos EUA ao incidente, descrevendo a decisão de atirar no objeto do céu como um “reação exagerada.”

Falando em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, classificou os EUA como “o maior império de espionagem e vigilância” no mundo. Ele acrescentou que Washington deveria “primeiro reflita sobre si mesmo e mude de rumo, ao invés de difamar e instigar um confronto.”

Watson rejeitou os comentários de Wang como Pequim “lutando para fazer o controle de danos.” A China tem “repetidamente e erroneamente alegou que o balão de vigilância que enviou sobre os EUA era um balão meteorológico e não ofereceu nenhuma explicação confiável para sua invasão em nosso espaço aéreo, espaço aéreo de outros”, afirmou ela.

A derrubada mais recente de um objeto pelas forças americanas aconteceu no domingo. Os militares dos EUA disseram que estava viajando a uma altitude de 20.000 pés e poderia ter impactado as rotas de vôo do tráfego aéreo comercial.