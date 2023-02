Alimentos vão custar mais caro este ano – pesquisa – CMIO

Lojas e fornecedores continuarão repassando os custos crescentes aos consumidores

Os compradores de todo o mundo terão que pagar ainda mais pelos mantimentos este ano do que em 2022, informou a Reuters na quarta-feira, citando varejistas, empresas de bens de consumo e investidores.

O relatório indicou que duras negociações de preços estão ocorrendo entre varejistas e produtores de bens de consumo há mais de um ano, “com o atrito começando em 2021 devido aos impasses da cadeia de suprimentos relacionados à Covid.”

A situação piorou em 2022, quando os preços disparados dos alimentos básicos exacerbaram a crise do custo de vida na UE e no Reino Unido.

Dados da empresa de pesquisa Kantar mostram que os britânicos pagaram um recorde de 16,7% a mais por alimentos nas quatro semanas até 22 de janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, o índice alimentar dos EUA, que inclui refeições feitas em casa e em cafés e restaurantes, saltou 10,4% no ano encerrado em dezembro.

O CEO da gigante de alimentos Nestlé, Mark Schneider, disse à mídia na semana passada que a empresa teria que aumentar os preços de seus produtos alimentícios ainda este ano para compensar os custos de produção mais altos que ainda não repassaram totalmente aos consumidores.













Outro fabricante líder de bens de consumo, a Unilever, também deve aumentar os preços de alguns produtos em 2023.

“A última vez que ouvimos falar da Unilever, ficou claro que eles preferem vender menos produtos a preços mais altos, para manter os preços abaixo dos pares e ganhar participação de mercado”, disse. disse o gerente de portfólio da Waverton Investment Management Tineke Frikkee.

O maior varejista do mundo, o Walmart, alertou em dezembro que alguns “fornecedores de bens embalados ainda estão nos apontando para mais inflação no próximo ano, acima de dois dígitos médios este ano.”

Segundo Bruno Monteyne, analista da Bernstein, os fabricantes de bens de consumo continuarão elevando os preços até recuperarem a lucratividade.

“A única coisa que pode impedir isso é … os consumidores começarem a negociar produtos de marca própria em um ritmo mais rápido … (e) se as commodities continuarem em declínio, pode não haver necessidade de mais aumentos de preços”, disse. ele explicou à Reuters.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT