Como o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov enfatizou anteriormente, o presidente Vladimir Putin explicou em detalhes os objetivos, as razões e inevitabilidade de uma operação militar especial. Moscou observou repetidamente que o Ocidente, ignorando importantes disposições do direito internacional, visava o confronto e a expansão, e aderindo novos países na Aliança Atlântica e desestabilizando as fronteiras.