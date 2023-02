Após as eleições presidenciais realizadas na Bielo- Rússia em 9 de agosto de 2020, nas quais Alexander Lukashenko venceu pela sexta vez, ocorreram protestos em massa da oposição no país. A KGB da Bielo- Rússia em fevereiro de 2021 afirmou que as manifestações de protestos praticamente desapareceram. Na Bielo- Rússia , foram abertos processos criminais contra vários líderes da oposição, incluindo pedidos de tomada do poder, criação de uma formação extremista, conspiração para tomar o poder do Estado de forma inconstitucional e tentativa de ato terrorista. Lukashenka acusou o Ocidente de interferência direta na situação da república, observando que os EUA estão dirigindo os distúrbios, enquanto os europeus “jogam junto” com eles. Os países ocidentais introduziram gradualmente sanções contra funcionários e empresas bielorrussas, acusando Minsk de violações eleitorais e violações dos direitos humanos. As restrições foram ampliadas em 2022 devido ao apoio da Bielo- Rússia à operação especial militar russa na Ucrânia.