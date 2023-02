Relatório alega escala sombria de abuso infantil pelo clero no estado da UE – CMIO

Uma comissão independente examinou alegações de má conduta em Portugal a partir de 1950

Quase 5.000 crianças sofreram abuso sexual por membros da Igreja Católica portuguesa nos últimos 70 anos, de acordo com um relatório divulgado na segunda-feira.

O Comité Independente para o Estudo do Abuso Infantil na Igreja Católica, que foi criado há mais de um ano para investigar alegados delitos cometidos pelo clero português, disse que 512 vítimas se apresentaram. A comissão examinou casos que datam de 1950 em diante.

O psiquiatra Pedro Strecht, que chefiou a comissão, estimou que o número total de vítimas de abusos pode passar de 4.815, embora não detalhou como esse número foi alcançado.

“Não é possível quantificar o número total de crianças vítimas” Strecht disse, acrescentando que qualquer contato com o painel foi voluntário.

Em média, as vítimas tinham 11 anos de idade, e a maioria delas teria sido abusada mais de uma vez. Segundo a socióloga Ana Nunes de Almeida, 58% das vítimas eram do sexo masculino. Dos supostos agressores, 96% são do sexo masculino, sendo 77% padres. Strecht observou que, entre outros locais, os crimes teriam ocorrido em escolas católicas, nas casas dos padres e em confessionários.













A comissão não tem planos de publicar os nomes das vítimas ou supostos agressores. No entanto, o relatório inclui um anexo confidencial com todos os nomes do clero denunciados ao painel, que foi partilhado com a Conferência Episcopal Portuguesa e a polícia.

Embora o estatuto de limitações tenha expirado na maioria dos casos alegados, 25 arquivos ainda foram enviados aos promotores.

Dom José Ornelas disse que a Igreja portuguesa precisaria de tempo para estudar o relatório antes de dar uma resposta oficial, mas acrescentou que “Vimos e ouvimos coisas que não podemos ignorar.”

Nos últimos anos, a Igreja Católica foi assediada por escândalos de abuso sexual e alegações de que o clero tentou encobrir as ofensas. Em 2021, uma comissão que investiga casos de má conduta sexual descobriu que, desde 1950, membros do clero francês abusaram de cerca de 216.000 crianças, com cerca de 3.000 padres e outros supostamente envolvidos.

No mesmo ano, o Papa Francisco mudou as leis da Igreja Católica para criminalizar explicitamente o abuso sexual, em uma tentativa de “reduzir o número de casos em que a… pena foi deixada a critério das autoridades.”