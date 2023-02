Procedimento eleitoral da OTAN para secretário-geral é 'o mais opaco', diz mídia

Stoltenberg deveria ter se aposentado em 1º de outubro do ano passado, mas em março os líderes da aliança decidiram na cúpula estender o mandato dele até 30 de setembro de 2023. O Politico relatou em 2021, citando fontes, que três mulheres políticas do Leste Europeu seriam prováveis candidatas a serem o próximo secretário-geral da OTAN: as ex-presidentes croata e lituana Kolinda Grabar-Kitarovic e Dalia Grybauskaite, respectivamente, bem como a ex-líder estoniana, Kersti Kaljulaid.