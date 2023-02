ASSISTA asteróide explodindo em ‘bola de fogo’ – CMIO

Os astrônomos ficaram maravilhados com o espetacular show de luzes acima do Canal da Mancha na manhã de segunda-feira

Os observadores do céu foram presenteados com uma visão rara nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, quando um pequeno asteróide criou um espetacular show de luzes ao entrar na atmosfera da Terra. O objeto do tamanho de um metro atingiu a superfície da atmosfera acima da cidade francesa de Rouen e criou um impressionante efeito de “estrela cadente” sobre o Canal da Mancha.

A Agência Espacial Européia (ESA) havia anunciado a chegada iminente da rocha celeste na noite de domingo. Foi apenas a sétima vez que os cientistas previram com precisão um asteróide atingindo a atmosfera.

A Organização Internacional de Meteoros acrescentou que o objeto cairia a cerca de 2,5 milhas da costa francesa perto da cidade portuária de Rouen e que criaria um “bola fogo” ou “estrela cadente” efeito visível a olho nu por volta das 3h50 CET de segunda-feira.

Isso é “um sinal dos rápidos avanços nas capacidades globais de detecção de asteróides”, disse a ESA. A agência acrescentou que esperava que a rocha, que se estima não ter mais de um metro, “atacar com segurança” a atmosfera, e que não havia ameaça à vida.

Uma pessoa que aparentemente testemunhou o evento escreveu no Twitter que “iluminou o céu com um flash rosa que foi espetacular.”

Os asteroides estão entre os objetos mais antigos do sistema solar. Eles são compostos principalmente de gelo, rochas e poeira. Acredita-se que as agências espaciais tenham rastreado mais de um milhão de asteróides orbitando o sol – embora se pense que o número real deles exceda amplamente esse número.

A ESA diz que cerca de 30.600 asteroides viajam em uma órbita que os aproxima da Terra. Rochas pequenas representam pouco risco à vida, mas os cientistas estão mais preocupados com os chamados “asteróides goldilocks” maiores, que podem causar danos generalizados se atingirem o planeta.

Em outubro passado, a NASA anunciou que um experimento conduzido para mudar o caminho de um asteróide havia sido bem-sucedido.