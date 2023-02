Arcebispo pressionado por casamento entre pessoas do mesmo sexo – mídia – CMIO

Justin Welby teria sido ameaçado com ação parlamentar depois de levantar preocupações sobre as recentes reformas da Igreja da Inglaterra

O arcebispo de Canterbury afirma que recebeu ameaças de parlamentares em meio a uma tentativa de aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Igreja da Inglaterra. Suas palavras foram relatadas por vários meios de comunicação depois de falar em uma reunião global do Conselho Consultivo Anglicano em Gana no domingo. Anteriormente, a assembléia legislativa da Igreja, o Sínodo Geral, aprovou uma reforma que permite aos padres abençoar casais do mesmo sexo em uniões civis, mas manteve a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A reforma foi anunciada pessoalmente pelo arcebispo Justin Welby na semana passada, ao observar o desejo da Igreja “história de anti-semitismo, racismo, escravidão e conivência com os males do poder.” Durante o anúncio, ele expressou apoio à bênção de casais gays, mas disse que não conduziria pessoalmente tais cerimônias devido às suas obrigações com o movimento global da Comunhão Anglicana.

No mês passado, a Igreja da Inglaterra publicou um pedido formal de desculpas à comunidade LGBTQ por seus atos anteriores. “resposta hostil e homofóbica” aos casais do mesmo sexo, dizendo que se arrepende pelo “vergonhoso” comportamento.

De acordo com relatos da mídia, enquanto estava em Gana, Welby disse que foi essencialmente pressionado a apoiar a mudança, alegando que “muitos” os membros do Sínodo rejeitaram suas preocupações sobre as reformas e seu impacto sobre os membros da Comunhão Anglicana no exterior.

Ele acrescentou que as preocupações que levantou durante as discussões sobre sexualidade resultaram em sua convocação para o Parlamento britânico por duas razões, e “ameaçado com ação parlamentar para forçar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, chamado na Inglaterra de casamento igual”.













Welby foi fortemente criticado pelas reformas por muitas igrejas conservadoras dentro da Comunhão Anglicana, e alguns questionaram abertamente sua aptidão para ser seu líder cerimonial.

Mas o arcebispo insistiu durante seu discurso em Gana que não tem tanto poder dentro do Sínodo. “Lembre-se, na Igreja da Inglaterra, os arcebispos não presidem o Sínodo Geral e não organizam seus negócios e debates,” disse ele, citado pela mídia.

A Igreja da Inglaterra também tem deliberado a abolição das referências de gênero a Deus nas escrituras e nos cultos. Os cristãos liberais insistem que a descrição de Deus como homem é uma “leitura teológica errada” e ter chamado para “linguagem mais inclusiva” na liturgia autorizada da igreja.