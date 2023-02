Rússia oferece parceria com a Índia na construção de submarino baseado no modelo Amur-1650

“No entanto, junto com isso, oferecemos aos nossos parceiros indianos uma variante de cooperação neste tema, incluindo o projeto e produção conjunta de um submarino nacional não nuclear sob o Projeto-75 (I) com base em um acordo intergovernamental. Levando em consideração nossa experiência de trabalhar com o lado indiano em outros projetos navais, a localização da produção durante a implementação do programa para a construção de submarinos do Projeto-75 (I) baseados na plataforma russa Amur-1650 pode ser aumentada para 70-80%”, disse Drozhzhov durante a exposição Aero India 2023.