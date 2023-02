Rússia aumenta fornecimento de gás à China – oficial – CMIO

As exportações através do mega gasoduto Power of Siberia têm crescido, diz o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak

As exportações de gás natural da Rússia para a China através do gasoduto Power of Siberia subiram para um recorde de 15,4 bilhões de metros cúbicos no ano passado, afirmou o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak.

Novak escreveu em um artigo para a revista Energy Policy na segunda-feira que “o fornecimento de gás para a China cresceu ativamente durante o ano … As entregas através do poder da Sibéria aumentaram 48% e atingiram um máximo histórico.”

Ele observou que as exportações gerais de gás da Rússia diminuíram mais de 25% em 2022 devido às sanções da UE e à sabotagem da rede de oleodutos Nord Stream.

“Vemos o potencial de crescimento no fornecimento de gás para a região Ásia-Pacífico. O trabalho foi intensificado para diversificar ainda mais a infraestrutura de exportação”, Novak enfatizou. “Para esse fim, a Gazprom, em nome do presidente da Rússia, está trabalhando para acelerar a construção da Rota do Leste [Power of Siberia]bem como os gasodutos Power of Siberia 2.”

O vice-primeiro-ministro destacou que o desenvolvimento desses projetos atrairá 4-5 trilhões de rublos (US$ 54-68 bilhões) de investimento direto adicional e 1,5-2 trilhões de rublos (US$ 20-27 bilhões) para setores relacionados, como metalurgia, cimento e as indústrias químicas.

A Rússia tem fornecido gás à China através do gasoduto Power of Siberia, uma seção da chamada Rota Oriental, sob um acordo bilateral de longo prazo entre os dois países.

O gasoduto Rota Oriental foi parcialmente lançado em dezembro de 2019, tornando-se assim o primeiro gasoduto a fornecer gás russo à China. Inclui o oleoduto Power of Siberia de 3.000 km de extensão na Rússia e uma seção na China que se estende por 5.111 km (3.175 milhas).

O megaduto fornecerá à China 38 bilhões de metros cúbicos de gás natural russo anualmente a partir de 2024. Faz parte de um acordo de 30 anos de US$ 400 bilhões entre a Gazprom da Rússia e a China National Petroleum Corporation assinado em maio de 2014.

As duas empresas também estão trabalhando em uma rota de gás para o oeste que envolve a construção de um gasoduto para a China através da Mongólia. Uma vez operacional, a rota será capaz de fornecer até 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano.

