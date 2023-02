Pesquisa: maioria dos peruanos se opõe ao presidente Boluarte

De acordo com os resultados da pesquisa, 76% dos entrevistados acreditam que o presidente deve renunciar e que as eleições devem ser realizadas no país.

“Apenas 20% querem que o atual líder do país continue no cargo”, segundo o site da emissora, que divulgou o resultado da votação.

Conforme observado no estudo, 74% dos entrevistados não apóiam as políticas do atual presidente. Além disso, 82% desaprovam as políticas do Parlamento peruano.