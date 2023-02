A maioria das corporações ‘politicamente tendenciosas’ identificadas – cão de guarda – CMIO

Apple, Coca-Cola e Disney estão entre as empresas propensas a “cancelar” aquelas com as quais discordam, afirma um relatório

Mais de 140 grandes corporações que operam nos EUA correm alto risco de atacar pessoas e empresas por motivos políticos, de acordo com um relatório da organização conservadora sem fins lucrativos 1792 Exchange. A pesquisa foi divulgada no mês passado, mas só recentemente ganhou interesse da mídia.

Em seu Corporate Bias Rating, o grupo avaliou mais de 1.000 entidades com base em “a probabilidade de uma empresa cancelar um contrato ou cliente, ou boicotar, alienar ou negar serviços com base em pontos de vista ou crenças”. A organização sem fins lucrativos também rastreou práticas de contratação, bem como se uma empresa usa reputação corporativa e doações de caridade para “promover causas ideológicas, organizações ou políticas hostis à liberdade de religião ou expressão”.

As corporações colocadas no vermelho “alto risco” lista incluem gigantes como Amazon, Disney, Coca-Cola, Pepsi, McDonald’s, Johnson & Johnson, Starbucks, Unilever, Nike e Walmart. O grupo também classificou a Alphabet, empresa controladora do Google, e a Meta, proprietária do Facebook, como altamente propensa a vieses, junto com Twitter, YouTube e Reddit.

As empresas classificadas como “risco médio” ter “geralmente demonstrou vontade de promover agendas ideológicas unilaterais”, e carecem de proteção contra a discriminação de pontos de vista divergentes, disse a 1792 Exchange. Esta categoria inclui o serviço de streaming Netflix, as gigantes do vestuário Adidas e H&M, a editora de videogames Activision Blizzard e a produtora de laticínios e iogurtes Danone.













A fabricante de vacinas Covid-19 AstraZeneca, bem como Barnes & Noble, Wendy’s, Acer e Siemens estavam entre as entidades classificadas como “baixo risco” de preconceito.

Falando à Fox News no domingo, o presidente da 1792 Exchange, Paul Fitzpatrick, disse que os ativistas usam as políticas ambientais, sociais e de governança das empresas para “preencher e armar” para promover sua própria agenda.

Nos últimos anos, várias grandes empresas foram acusadas de introduzir “acordei” ideias em seus programas de treinamento no local de trabalho. Em 2021, vazou o treinamento interno da Coca-Cola, revelando que os funcionários estavam sendo orientados a tentar ser “menos branco”.

No ano passado, a Disney prometeu lutar contra uma lei na Flórida que proíbe os professores de incluir questões de orientação sexual e identidade de gênero em discussões em sala de aula do jardim de infância até a terceira série. O governador Ron DeSantis respondeu retirando do parque temático Walt Disney World seu status especial de impostos e governo autônomo no estado.