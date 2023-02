Vice-ministro britânico não descarta que China poderia ter usado antes balões de espionagem no país

“Isso é possível. Também é possível, eu diria provável, que haja pessoas do governo chinês tentando agir como um Estado hostil. Vimos isso com a Rússia aqui, no Reino Unido , com os envenenamentos [de Sergei Skripal, ex-oficial de inteligência russo, e sua filha] em Salisbury e outras ações que eles tomaram”, afirmou ele à Sky News, respondendo à pergunta sobre o possível uso de aeróstatos chineses no Reino Unido no passado.