O Eurodiplomat chamou o processo de eleição do Secretário-Geral da OTAN de o mais não transparente

Stoltenberg deveria renunciar em 1º de outubro do ano passado, mas em março os líderes dos países da aliança durante a cúpula decidiram estender seu mandato até 30 de setembro de 2023. Em 2021, o Politico, citando fontes, informou que três mulheres políticas do Leste Europeu poderiam se tornar prováveis ​​candidatas ao cargo de próxima secretária-geral da OTAN: as ex-presidentes da Croácia e Lituânia Kolinda Grabar-Kitarovic e Dalia Grybauskaite, bem como a ex-presidente cabeça estoniana Kersti Kaljulaid.