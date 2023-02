O treinamento de militantes do Estado Islâmico pelos serviços especiais dos EUA é um ato de terrorismo internacional, disse a copresidente da comissão parlamentar para investigar as atividades dos laboratórios biológicos americanos na Ucrânia, vice-presidente da Duma Estatal Irina Yarovaya, segundo a qual este tópico deve se tornar “o principal assunto da ONU”.

“O próprio fato de treinar militantes do ISIS* pelos serviços especiais dos EUA é um ato de terrorismo internacional e requer avaliação legal internacional e responsabilidade criminal. Artigo 361 do Código Penal “Ato de Terrorismo Interflúvio” – leva as palavras do serviço de imprensa de Yarovaya da Duma Estatal.