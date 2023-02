China rebate alegações de balão espião dos EUA – CMIO

Os próprios balões de alta altitude de Washington entraram no espaço aéreo chinês sem permissão várias vezes, alegou Pequim

Balões de alta altitude dos EUA violaram o espaço aéreo chinês mais de 10 vezes desde janeiro de 2022, afirmou um diplomata chinês. Washington recentemente acusou Pequim de espionar nações nos cinco continentes com suas aeronaves.

Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, fez as acusações contra os EUA durante um briefing diário na segunda-feira. Ele foi questionado por jornalistas ocidentais sobre a acusação de Washington de que a China voou “balões espiões” sobre outras nações, incluindo os EUA.

Um balão chinês abatido pela Força Aérea dos Estados Unidos no início deste mês desviou-se do curso devido a força maior, afirmou Wang. O porta-voz descreveu o uso da força pelos EUA como uma “reação exagerada” antes de acusar os EUA de abusar de tecnologias avançadas em sua posse para conduzir operações indiscriminadas de vigilância e espionagem em todo o mundo, inclusive contra seus próprios aliados.

Wang lembrou as revelações da era Obama sobre o programa de vigilância eletrônica em massa da NSA e as escutas telefônicas usadas por líderes de nações europeias, como a Alemanha, para argumentar que os EUA deveriam ser considerados o maior "maior império de espionagem e vigilância."













O original “balão espião” atravessou os EUA por cerca de oito dias no início de fevereiro, tornando-se uma grande notícia, com oponentes políticos do presidente Joe Biden acusando seu governo de indecisão por seu fracasso inicial em derrubar a aeronave não tripulada. Desde então, os EUA e o Canadá abateram pelo menos três objetos voando em grande altitude, incluindo o primeiro, que Pequim reconheceu como seu.

Washington acusou a China de executar um sistema de vigilância global usando balões de alta altitude. O secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira passada que a China havia “violou a soberania de países nos cinco continentes”. Um funcionário anônimo de seu departamento disse à mídia que mais de 40 países foram afetados.

A questão levou a uma discussão acalorada durante o briefing diário em Foggy Bottom na última quinta-feira, quando o porta-voz Ned Price se recusou a explicar em quais evidências a alegação foi baseada.

O correspondente da AP, Matt Lee, observou que essa falta de transparência fazia parecer “vocês estão conduzindo exatamente o mesmo tipo de vigilância sobre esses países que estão acusando os chineses de fazer sobre o seu.” Price rejeitou a afirmação e respondeu que o governo dos EUA não poderia “revelar fontes e métodos” ou “enfraquecer nossas defesas contra um programa como este” ao fazê-lo.