Duplas comerciais Rússia-Türkiye – diplomata – CMIO

O volume de negócios da Rússia com Türkiye tem se expandido rapidamente e atingiu US$ 70 bilhões em 2022, disse o Cônsul Geral da Rússia em Istambul, Andrey Buravov, à RIA Novosti na sexta-feira.

Segundo Buravov, no contexto das sanções ocidentais contra Moscou, aumentam as perspectivas de construção de cooperação com os países interessados.

“Sem dúvida, Türkiye é um deles. Vemos resultados concretos desse trabalho”, ele disse, observando que “no último ano, de fato, podemos falar em dobrar nosso faturamento comercial, que se aproximou da marca de US$ 70 bilhões. Nesse sentido, o objetivo dos líderes de nossos países de elevar as relações comerciais e econômicas a US$ 100 bilhões está se tornando cada vez mais real”.

Segundo o diplomata, a actual conjuntura geopolítica permite alargar as relações comerciais bilaterais tanto ao nível do fornecimento de produtos turcos à Rússia como à saída de muitas empresas ocidentais daquele mercado, e vice-versa. O processo de desenvolvimento da produção conjunta e de implementação de investimentos conjuntos já está em andamento, acrescentou Buravov.

No ano passado, Türkiye e a Rússia assinaram um roteiro para cooperação econômica que visa elevar o volume de negócios bilateral para US$ 100 bilhões por ano. As duas nações também concordaram em introduzir o rublo russo como moeda de liquidação para o comércio bilateral, inclusive para o fornecimento de gás natural russo.

Os dados mostram que no verão passado Türkiye se tornou um dos cinco maiores exportadores para a Rússia. Em 2021, ficou em 11º lugar entre os países exportadores para lá, à frente dos EUA, França, Japão, Polônia e Itália.

