Estudo de fraude eleitoral enlatado da equipe de Trump – WaPo – CMIO

Grupo de pesquisa supostamente contratado pela campanha do ex-presidente encontrou algumas anomalias de votação, mas não o suficiente para contestar a vitória de Biden

Uma empresa de pesquisa contratada pela equipe do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para provar suas alegações de que a eleição presidencial de 2020 foi fraudada, não conseguiu encontrar evidências para apoiar a teoria, informou o Washington Post no sábado, citando fontes. Como resultado, alegou o jornal, as conclusões não foram tornadas públicas ou apresentadas em tribunal.

De acordo com quatro “pessoas familiarizadas com o assunto”, a campanha de Trump contratou o Berkeley Research Group para analisar os resultados das eleições de 2020 em seis estados. A empresa examinou inúmeros fatores que poderiam justificar as alegações do ex-presidente de que a eleição havia sido “roubado” dele.

“Eles analisaram tudo: mudança de endereço, imigrantes ilegais, colheita de cédulas, pessoas votando duas vezes… disse uma fonte.

Os resultados, no entanto, foram decepcionantes para a campanha de Trump, afirmaram fontes. Embora se acredite que a empresa tenha encontrado algumas irregularidades na votação, bem como sinais de que, em alguns casos, as leis podem ter sido contornadas, essas anomalias aparentemente não foram suficientes para lançar dúvidas sobre se Joe Biden havia, de fato, vencido a eleição de 2020.













“Há sempre erros, omissões e irregularidades. Não estava nem perto do que eles queriam provar e, na verdade, foi em ambas as direções ”, uma fonte do WaPo explicou.

Como resultado, nenhuma das conclusões da investigação foi divulgada ao público ou no tribunal, afirma o relatório. A pesquisa de Berkeley ocorreu no final de 2020, antes que os apoiadores de Trump invadissem o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 para impedir a ratificação final dos resultados das eleições presidenciais que estavam ocorrendo lá.

Na corrida para e após a eleição de novembro de 2020, Trump repetidamente apontou para uma suposta fraude eleitoral, enquanto também atacava a votação por correio e alegava que algumas máquinas de votação haviam sido fraudadas. Sua equipe entrou com vários processos na tentativa de anular os resultados das eleições, muitos deles sendo rejeitados, inclusive pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

Em novembro de 2022, Trump anunciou oficialmente que buscaria a reeleição em 2024, enquanto prometia “eliminar a trapaça” pressionando por novos padrões de identificação do eleitor e exigindo que apenas as cédulas de papel sejam contadas.